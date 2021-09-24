فيديو.. نزوح عشرات الأسر باليمن بسبب انتهاكات الحوثيين

جدة - نرمين السيد - اشتدت موجة النزوح للأهالى فى اليمن خلال الفترة الأخيرة جراء الانتهاكات التى تمارسها ميليشيات الحوثى المدعومة إيرانيا، بحق المدنيين الأبرياء باستهداف منازلهم ومزارعهم وقراهم السكنية، التى تحولت إلى مناطق خالية على عروشها.





وشهدت البقعة الساحلية بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربى لليمن، نزوحا كبيرا لعشرات الأسر من منازلها فى منطقة البقعة الشرقية، وحملت العائلات النازحة معها أمتعتها وبعض مواشيها وما خف حمله تاركين وراءهم ديارهم، مؤكدا أن ميليشيات الحوثى أجبرتهم على حياة التشريد للعيش بسلام بعيدا عن إرهاب الميليشيات الإيرانية.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيات التابعة لإيران قرب خطوط التماس شمال شرق المطار وشارع الخمسين ومدينة الصالح وكيلو 16 وسرعان ما تم التعامل معها بحزم، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة فى أوكار مرصودة للميليشيات وتكبيدها خسائر بشرية ومادية.

يأتى ذلك تزامنا مع تصعيد ذات الميليشيات فى جبهات ريف الحديدة، وتحديدا جبهة حيس، وسط معاناتها من خسائر فادحة فى العدد والعتاد على أيدى القوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى.