خطوات تمويل قرض إمكان من بنك الراجحي بالمملكة بدون تحويل راتب، يُقدم الراجحي قرض إمكان لكافة عملائه، ويتميز هذا التمويل انه مطابق للشريعة الإسلامية، ولا يحتاج إلى ضامن أو كفيل، ويمكن التمويل يصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، كما أن السداد يكون بأقل راتب ممكن وعلى مدار وقت طويل، فمن المعروف عن تمويل إمكان انه التمويل المُيسر.

الأسلوب الحديث الإلكتروني المُتبع في التمويل

الحصول على أسرع القروض بأقل فائدة دون اللجوء للمعاملات الورقية

توفير كافة القروض الشخصية وتمويليها في شكل رفاهية مالية سلسة وسهلة من أجل تلبية كافة الاحتياجات الشخصية، وكل ذلك بفوائد منخفضة

لا يتطلب التمويل كافل أو ضامن سعودي

كما لا يتطلب التمويل تحويل راتب

إمكانية تحويل مبلغ حتى 50 ألف ريال سعودي

أن التمويل يُقدم لجميع القائمين على الأراضي السعودية سوء كانوا من أهل المملكة أو من الاجانب.

صورة من بطاقة رقم الهوية الخاص بالتقدم بطلب التمويل

صورة من الإيصال التعريفي لراتب المتقدم لطلب التمويل

كشف حساب موضح قيمة آخر ثلاثة شهور راتب.

أن يترواح عمر المتقدم بين العشرون عام والستون

أن يكون المتقدم للطلب من العاملين في أي من قطاعات العمل سوء كان حكومي أو خاص ولا يقل أجورهم عن 2000 ريال سعودي

لا يتطلب وجود ضامن أو كفيل سعودي

أن يكون عمر المتقاعد عن العمل 70 عام فأقل ولا يقل راتبه عن 1.900 ريال سعودي.

مميزات قرض إمكان السعوديالأوراق المطلوبة لعمل تمويل إمكان “Emkan” من بنك الراجحيشروط الحصول على تمويل إمكان من الراجحيكيفية الحصول على قرض إمكان الراجحي

وفر الراجحي خدمة التمويل الإلكتروني من خلال زيارة الرابط الإلكتروني لشركة إمكان، أو من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء التابع للمصرف الراجحي وهو 920011038، حيثُ يستطع العميل التواصل مع احد ممثلي خدمة العملاء للاستفسار على كافة المعلومات التي تَخص التمويل، ومن ناحية أخرى أوضح إمكان نسبة الاستقطاعات في حالة تم التمويل الشخصي، وهي أن نسبة الاستقطاعات تصل إلى 45٪ في حالة إذا كان راتب العميل أقل من 25 ألف ريال، اما إذا زاد الراتب عن 25 ألف ريال سعودي فاصل نسبة الاستقطاعات إلى 50٪.