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خطوات تمويل قرض إمكان من بنك الراجحي بالمملكة بدون تحويل راتب، يُقدم الراجحي قرض إمكان لكافة عملائه، ويتميز هذا التمويل انه مطابق للشريعة الإسلامية، ولا يحتاج إلى ضامن أو كفيل، ويمكن التمويل يصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، كما أن السداد يكون بأقل راتب ممكن وعلى مدار وقت طويل، فمن المعروف عن تمويل إمكان انه التمويل المُيسر.مميزات قرض إمكان السعودي
- الأسلوب الحديث الإلكتروني المُتبع في التمويل
- الحصول على أسرع القروض بأقل فائدة دون اللجوء للمعاملات الورقية
- توفير كافة القروض الشخصية وتمويليها في شكل رفاهية مالية سلسة وسهلة من أجل تلبية كافة الاحتياجات الشخصية، وكل ذلك بفوائد منخفضة
- لا يتطلب التمويل كافل أو ضامن سعودي
- كما لا يتطلب التمويل تحويل راتب
- إمكانية تحويل مبلغ حتى 50 ألف ريال سعودي
- أن التمويل يُقدم لجميع القائمين على الأراضي السعودية سوء كانوا من أهل المملكة أو من الاجانب.
- صورة من بطاقة رقم الهوية الخاص بالتقدم بطلب التمويل
- صورة من الإيصال التعريفي لراتب المتقدم لطلب التمويل
- كشف حساب موضح قيمة آخر ثلاثة شهور راتب.
- أن يترواح عمر المتقدم بين العشرون عام والستون
- أن يكون المتقدم للطلب من العاملين في أي من قطاعات العمل سوء كان حكومي أو خاص ولا يقل أجورهم عن 2000 ريال سعودي
- لا يتطلب وجود ضامن أو كفيل سعودي
- أن يكون عمر المتقاعد عن العمل 70 عام فأقل ولا يقل راتبه عن 1.900 ريال سعودي.
وفر الراجحي خدمة التمويل الإلكتروني من خلال زيارة الرابط الإلكتروني لشركة إمكان، أو من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء التابع للمصرف الراجحي وهو 920011038، حيثُ يستطع العميل التواصل مع احد ممثلي خدمة العملاء للاستفسار على كافة المعلومات التي تَخص التمويل، ومن ناحية أخرى أوضح إمكان نسبة الاستقطاعات في حالة تم التمويل الشخصي، وهي أن نسبة الاستقطاعات تصل إلى 45٪ في حالة إذا كان راتب العميل أقل من 25 ألف ريال، اما إذا زاد الراتب عن 25 ألف ريال سعودي فاصل نسبة الاستقطاعات إلى 50٪.
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خطوات تمويل قرض إمكان من بنك الراجحي بالمملكة بدون تحويل راتب، يُقدم الراجحي قرض إمكان لكافة عملائه، ويتميز هذا التمويل انه مطابق للشريعة الإسلامية، ولا يحتاج إلى ضامن أو كفيل، ويمكن التمويل يصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، كما أن السداد يكون بأقل راتب ممكن وعلى مدار وقت طويل، فمن المعروف عن تمويل إمكان انه التمويل المُيسر.مميزات قرض إمكان السعودي
- الأسلوب الحديث الإلكتروني المُتبع في التمويل
- الحصول على أسرع القروض بأقل فائدة دون اللجوء للمعاملات الورقية
- توفير كافة القروض الشخصية وتمويليها في شكل رفاهية مالية سلسة وسهلة من أجل تلبية كافة الاحتياجات الشخصية، وكل ذلك بفوائد منخفضة
- لا يتطلب التمويل كافل أو ضامن سعودي
- كما لا يتطلب التمويل تحويل راتب
- إمكانية تحويل مبلغ حتى 50 ألف ريال سعودي
- أن التمويل يُقدم لجميع القائمين على الأراضي السعودية سوء كانوا من أهل المملكة أو من الاجانب.
- صورة من بطاقة رقم الهوية الخاص بالتقدم بطلب التمويل
- صورة من الإيصال التعريفي لراتب المتقدم لطلب التمويل
- كشف حساب موضح قيمة آخر ثلاثة شهور راتب.
- أن يترواح عمر المتقدم بين العشرون عام والستون
- أن يكون المتقدم للطلب من العاملين في أي من قطاعات العمل سوء كان حكومي أو خاص ولا يقل أجورهم عن 2000 ريال سعودي
- لا يتطلب وجود ضامن أو كفيل سعودي
- أن يكون عمر المتقاعد عن العمل 70 عام فأقل ولا يقل راتبه عن 1.900 ريال سعودي.
وفر الراجحي خدمة التمويل الإلكتروني من خلال زيارة الرابط الإلكتروني لشركة إمكان، أو من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء التابع للمصرف الراجحي وهو 920011038، حيثُ يستطع العميل التواصل مع احد ممثلي خدمة العملاء للاستفسار على كافة المعلومات التي تَخص التمويل، ومن ناحية أخرى أوضح إمكان نسبة الاستقطاعات في حالة تم التمويل الشخصي، وهي أن نسبة الاستقطاعات تصل إلى 45٪ في حالة إذا كان راتب العميل أقل من 25 ألف ريال، اما إذا زاد الراتب عن 25 ألف ريال سعودي فاصل نسبة الاستقطاعات إلى 50٪.
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