روسيا وأمريكا الوسطى يبحثان سبل تعزيز التعاون على هامش الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف وكبار دبلوماسيى أمريكا الوسطى مزيد من التعاون فى الصيغ متعددة الأطراف وقضايا أخرى على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وذكرت وزارة الخارجية الروسية فى بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة، أن النية المشتركة لهذه الاجتماعات هو دفع التعاون فى شكل متعدد الأطراف بين روسيا ودول المنطقة وجعل هذه الاتصالات منتظمة وعملية لصالح تعزيز الحوار السياسى والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف البيان أن لافروف يلتقى وزراء خارجية ودبلوماسيين رفيعى المستوى من بليز وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا وبنما.

جدير بالذكر أن روسيا وبليز وقعتا اتفاقية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلغاء التأشيرات السياحية بشكل متبادل.