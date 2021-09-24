موعد إيداع الدعم السكني وشروط الحصول عليه في السعودية 1443

برنامج دعم الإسكان هو أحد البرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الريفية والبلدية والإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية. تم إطلاق البرنامج في عام 2017 بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين السعوديين ، ومن خلال البرنامج تم تخصيص أكثر من 280 ألف منتج. سكني في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، من مختلف المنتجات العقارية

موعد إيداع الدعم السكني

أعلنت بوابة سكني عبر حسابها الرسمي لخدمة العملاء على تويتر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أعلنت الموعد المقرر لصرف الدعم السكني ،

وهو الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي ، وأوضح الحساب أن المستفيدين يحصلون عليها. الدعم المقرر لهم خلال المواعيد المعلنة. في حالة عدم إيداع قيمة الدعم خلال ثلاثة أيام عمل من التاريخ المحدد لصرف الدعم ، يجب على المستفيد الاتصال بخدمة العملاء السكنية لمعرفة سبب عدم تلقي الدعم والحصول على المساعدة في حل هذه المشكلة

وفي نفس السياق ، يكون تاريخ الدعم المقرر له في الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي

وفي حال تزامن صرف الدعم مع العطلة الأسبوعية ، يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره ، كما قد تكون الحالة.

إذا كان اليوم المحدد لصرف الدعم هو السبت ، فسيتم صرف الدعم على حسابات المستفيدين في يوم الأحد التالي. أما الدعم المقرر صرفه لشهر سبتمبر

فقد كان من المفترض أن يصرف اليوم الخميس الثالث والعشرين من سبتمبر ، لكن من المتوقع أن يتم صرف الراتب يوم الأحد المقبل ، علمًا بأن اليوم هو عطلة رسمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على الدعم السكني

صندوق التنمية العقارية هو الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم السكني للمستفيدين من المواطنين السعوديين المستحقين للدعم



وهو الدعم المقدم لمساعدة الأسر السعودية في الحصول على سكن مناسب لهم. إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط ، فلا يمكن استخدامه. الشروط المطلوبة هي كما يلي: