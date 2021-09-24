بلينكن: علاقة طالبان بالمجتمع الدولى ستتحدد من خلال الإجراءات التى تتخذها

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن طالبان تسعى إلى الحصول على الشرعية، ودعم من المجتمع الدولى، مؤكدا أن العلاقة التى تربط حركة طالبان بالمجتمع الدولى ستتحدد من خلال الإجراءات التى تتخذها.

وجدد بلينكن التأكيد على أولويات الولايات المتحدة والتى تتمثل فى سماح طالبان للأفغان والأجانب بمغادرة أفغانستان، واحترام الحركة لحقوق النساء والفتيات والأقليات، وعدم السماح باستخدام أفغانستان مرة أخرى من جانب متطرفين مثل تنظيم القاعدة.