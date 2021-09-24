موعد مباراة الاتحاد والتعاون والقنوات الناقلة في الدوري السعودي

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الجولة السادسة بين فريقي الاتحاد والتعاون ضمن بطولة الدوري السعودي، وتقام المباراة اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 في تمام الساعة السابعة والنصف إلا خمسة بتوقيت مصر، حيث يسعى فريق الاتحاد إلى مواصلة الأداء الرائع الذي يظهر به الفريق منذ بداية الموسم، والانتصار في المباراة، وخطف الثلاث نقاط في مشوار البحث عن لقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2008، حيث يمتلك الفريق 8 ألقاب في البطولة مسجلا نفسه كثالث أكثر فريق فوزا بها خلف النصر صاحب ال 9 ألقاب، والهلال صاحب ال 17 لقب، بينما فريق التعاون الذي يسجل بداية من أسوء البدايات له في البطولة يسعى لتحقيق الفوز، والهروب من مناطق الهبوط، وننقل لكم موعد مباراة الاتحاد والتعاون والقنوات الناقلة اليوم.

يسعى فريق الاتحاد إلى تحقيق انتصاره الخامس في الدوري هذا الموسم، ومواصلة تصدر جدول الترتيب، حيث خاض الفريق 5 مباريات، واستطاع تحقيق الانتصار في 4 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في مباراة وحيدة على يد فريق الفيحاء، وقد بدأ الموسم بطريق سيئة، حيث فقد أول ثلاث نقاط في الجولة الأولى بعد الخسارة بهدف نظيف أمام الفيحاء، وبعد ذلك بدأت سلسلة الانتصارت من الجولة الثانية، حيث انتصر بثلاثية على فريق الرائد، ثم حقق انتصاره الثاني في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف على حساب فريق الفيصلي، وبعد ذلك حقق فوزه الثالث على حساب فريق أبها بسداسية مقابل هدف، وفي الجولة الخامسة استطاع الفريق الوصول للنقطة ال 12 ليعتلي صدارة الدوري، وذلك بعد الانتصار على النصر بثلاثية مقابل هدف.

يسعى فريق التعاون إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم على حساب فريق الاتحاد، حيث خاض الفريق 5 مباريات هذا الموسم في البطولة، واستطاع تحقيق التعادل في مبارتين كانت أمام فرق الحزم، والأهلي، بينما تعرض للخسارة في 3 مباريات على يد فرق الهلال، والنصر، والرائد، وبذلك يتواجد الفريق في المركز الأخير في جدول الرتيب برصيد نقطتين فقط، بينما استطاع الفريق إنهاء النسخة الماضية من البطولة في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

الجمعة 24 سبتمبر 2021

5:25 بتوقيت غرينتش

6:25 بتوقيت الجزائر، وتونس ، والمغرب

7:25 بتوقيت مصر

8:25 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

9:25 بتوقيت عمان، والإمارات

SSC1 HD

SSC1 SD

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون