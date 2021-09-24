التقديم على منح الأراضي وزارة الإسكان السعودية بالتفصيل والشروط ، أطلقت وزارة الإسكان السعودية مبادرة لتقديم منح أرض مجانية للمستفيدين والمستفيدين في المملكة ، وهي إحدى الخدمات التي تعمل المملكة على توفيرها للأفراد المحتاجين في المملكة. يمكن حجز منح الأراضي المجانية في المملكة 1443-2021 من خلال آلية إلكترونية. وزارة الإسكان السعودية 1443.التقديم على منح الأراضي وزارة الإسكان السعودية
- للتقدم بطلب للحصول على منحة الأراضي في المملكة العربية السعودية ، يتم إدخال رابط منصة سكني الإلكترونية.
- ثم يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة له.
- ثم يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
- حدد مربع التحقق من صحة التسجيل.
- تأكد من صحة المعلومات المكتوبة المطلوبة منك.
- انتظر حتى يتلقى مقدم الطلب رسالة نصية.
- بعد إتمام عملية التسجيل اضغط على أيقونة التطبيق في منصة سكني.
- ثم تتم الموافقة على الشروط والأحكام ، ويبدأ النظام في التحقق من أهلية مقدم الطلب للحصول على المنحة.
- تحقق من المعلومات الشخصية لمقدم الطلب.
- ثم اضغط على أيقونة كاملة.
- أكمل عملية التسجيل وتحقق من صحة البيانات.
-
ثم أجب على الأسئلة بنعم أو لا.
-
إذا اكتملت العملية بنجاح ، فستتلقى رسالة نصية تحتوي على النص (تهانينا ، أنت مؤهل للحصول على دعم الإسكان).
-
في حالة عدم الأهلية للحصول على الأهلية ، سيتم الحصول على نص (عذرًا ، لم تستوف شروط الأهلية)
يتم حجز منح الأراضي المجانية من خلال منصة سكني من خلال ما يلي:
- أدخل الرابط الرسمي لمنصة سكني.
- اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور للتسجيل.
- اختر المنتجات السكنية ثم انقر على زر البناء الذاتي. اختر “أراضي” ثم حدد نوع المشروع الذي تريد التقدم له.
- انقر فوق زر البحث. اختر أحد المشاريع ، ثم انقر فوق معاينة للذهاب إلى خريطة الموقع والمعلومات حول المشروع.
- اختر رقم الكتلة ورقم قطعة الأرض ، ثم انقر فوق بحث لبدء تأكيد الحجز.
- انتظر حتى تحصل على رمز التفعيل عن طريق رسالة نصية على الهاتف المحمول ، لترى رسالة تؤكد نجاح توقيع العقد.
الوسوم
التقديم على منح الأراضي وزارة الإسكان السعودية بالتفصيل والشروط ، أطلقت وزارة الإسكان السعودية مبادرة لتقديم منح أرض مجانية للمستفيدين والمستفيدين في المملكة ، وهي إحدى الخدمات التي تعمل المملكة على توفيرها للأفراد المحتاجين في المملكة. يمكن حجز منح الأراضي المجانية في المملكة 1443-2021 من خلال آلية إلكترونية. وزارة الإسكان السعودية 1443.التقديم على منح الأراضي وزارة الإسكان السعودية
- للتقدم بطلب للحصول على منحة الأراضي في المملكة العربية السعودية ، يتم إدخال رابط منصة سكني الإلكترونية.
- ثم يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة له.
- ثم يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
- حدد مربع التحقق من صحة التسجيل.
- تأكد من صحة المعلومات المكتوبة المطلوبة منك.
- انتظر حتى يتلقى مقدم الطلب رسالة نصية.
- بعد إتمام عملية التسجيل اضغط على أيقونة التطبيق في منصة سكني.
- ثم تتم الموافقة على الشروط والأحكام ، ويبدأ النظام في التحقق من أهلية مقدم الطلب للحصول على المنحة.
- تحقق من المعلومات الشخصية لمقدم الطلب.
- ثم اضغط على أيقونة كاملة.
- أكمل عملية التسجيل وتحقق من صحة البيانات.
-
ثم أجب على الأسئلة بنعم أو لا.
-
إذا اكتملت العملية بنجاح ، فستتلقى رسالة نصية تحتوي على النص (تهانينا ، أنت مؤهل للحصول على دعم الإسكان).
-
في حالة عدم الأهلية للحصول على الأهلية ، سيتم الحصول على نص (عذرًا ، لم تستوف شروط الأهلية)
يتم حجز منح الأراضي المجانية من خلال منصة سكني من خلال ما يلي:
- أدخل الرابط الرسمي لمنصة سكني.
- اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور للتسجيل.
- اختر المنتجات السكنية ثم انقر على زر البناء الذاتي. اختر “أراضي” ثم حدد نوع المشروع الذي تريد التقدم له.
- انقر فوق زر البحث. اختر أحد المشاريع ، ثم انقر فوق معاينة للذهاب إلى خريطة الموقع والمعلومات حول المشروع.
- اختر رقم الكتلة ورقم قطعة الأرض ، ثم انقر فوق بحث لبدء تأكيد الحجز.
- انتظر حتى تحصل على رمز التفعيل عن طريق رسالة نصية على الهاتف المحمول ، لترى رسالة تؤكد نجاح توقيع العقد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقديم على منح الأراضي وزارة الإسكان السعودية بالتفصيل والشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.