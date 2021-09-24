التقديم على منح الأراضي وزارة الإسكان السعودية بالتفصيل والشروط ، أطلقت وزارة الإسكان السعودية مبادرة لتقديم منح أرض مجانية للمستفيدين والمستفيدين في المملكة ، وهي إحدى الخدمات التي تعمل المملكة على توفيرها للأفراد المحتاجين في المملكة. يمكن حجز منح الأراضي المجانية في المملكة 1443-2021 من خلال آلية إلكترونية. وزارة الإسكان السعودية 1443.

للتقدم بطلب للحصول على منحة الأراضي في المملكة العربية السعودية ، يتم إدخال رابط منصة سكني الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة له.

ثم يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

حدد مربع التحقق من صحة التسجيل.

تأكد من صحة المعلومات المكتوبة المطلوبة منك.

انتظر حتى يتلقى مقدم الطلب رسالة نصية.

بعد إتمام عملية التسجيل اضغط على أيقونة التطبيق في منصة سكني.

ثم تتم الموافقة على الشروط والأحكام ، ويبدأ النظام في التحقق من أهلية مقدم الطلب للحصول على المنحة.

تحقق من المعلومات الشخصية لمقدم الطلب.

ثم اضغط على أيقونة كاملة.

أكمل عملية التسجيل وتحقق من صحة البيانات.

ثم أجب على الأسئلة بنعم أو لا.

إذا اكتملت العملية بنجاح ، فستتلقى رسالة نصية تحتوي على النص (تهانينا ، أنت مؤهل للحصول على دعم الإسكان).

في حالة عدم الأهلية للحصول على الأهلية ، سيتم الحصول على نص (عذرًا ، لم تستوف شروط الأهلية)

كيفية حجز منح الأراضي المجانية

يتم حجز منح الأراضي المجانية من خلال منصة سكني من خلال ما يلي: