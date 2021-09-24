أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عايش الدوح

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عايش الدوحبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الوطني الوحدوي عايش محمد هادي الدوح، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال من أجل الوطن.

وأشاد الأمين العام في البرقية التي بعثها إلى وجدان ومحمد عايش محمد الدوح وكافة افراد اسرتهم بمحافظة عدن، بمناقب الفقيد، حيث كان من الشخصيات الوطنية الوحدوية الشجاعة ومن شخصيات عدن المؤثرة والجامعة، كما كان أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في المحافظة، شارك في المؤتمر العام الرابع التكميلي في العام ١٩٩٠م، وأحد الشخصيات الاجتماعية البارزة التي حظيت باحترام وتقدير الجميع على المستوى الوطني.

ونوه أمين عام المؤتمر بالدور النضالي للفقيد الراحل وأعماله الفدائية ضد جنود الاحتلال البريطاني خلال ستينيات القرن الماضي.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".