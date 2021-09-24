توقعات الطقس اليوم أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق

توقعات الطقس اليوم الجمعة الموافق 24 من سبتمبر 2021 ميلادية ، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية هطول بعض الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة علي مرتفعات جازان، وعسير والباحة، وتمتد الرياح الي أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، في حين يتوقع مركز الوطني للأرصاد نشاطاً في حركة الرياح السطحية التي تحد من مدي الرؤية الأفقية علي الأجزاء الساحلية علي بعض المناطق التالية: المدينة المنورة ومدينة مكة المكرمة ومناطق تبوك.

توقعات الطقس وتوقعات حالة البحر اليوم

قد أشارت بعض التقارير الي الي أن حركة الرياح السطحية علي البحر الأحمر سوف تكون ” شمالية غربية الي شمالية” بسرعة تصل الي 20 حتي 40 كيلومتر/ الساعة، وسوف يتم ارتفاع موج البحر من متر الي مترين، وان حالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية علي الخليج العربي ” شمالية غربية الي شمالية شرقية” بسرعة تصل الي 10 حتي 30 كيلو متر / الساعة ويصل ارتفاع الموج من نصف متر حتي المتر، وبهذا تكون حالة البحر خفيف الموج.

توقعات طقس العرب

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طرق الوقاية من العواصف الترابية، توقعات الطقس اليوم من موقع طقس العرب كالتالي:

يتواصل تأثيرات الأحوال الجوية الغير مستقرة علي الجزاء الجنوبية والغربية من المملكة العربية السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تتكاثر كميات السحب الركامية الرعدية علي أجزاء من مدن جازان وعسير والباحة.

تتهيأ الفرصة لسقوط الأمطار الرعدية المحلية علي بعض المناطق بشكل عشوائي.

كما قام المركز الوطني للأرصاد الجوية بالإشارة الي انه من المتوقع في خلال نهاية الأسبوع وحتي يوم السبت أن تؤثر الأجزاء الشمالية من المملكة كتلة هوائية أكثر اعتدالاً، وتنخفض معها درجات الحرارة بشكل ملفت ، بحيث تكون معتدلة نهاراً ومائلة للبرودة في ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة