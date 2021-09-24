أخبار اليمن : تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

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تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، واستشهد مواطنان وأصيب ثالث بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة، وشن الطيران 15 غارة على مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعةواصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، واستشهد مواطنان وأصيب ثالث بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة، وشن الطيران 15 غارة على مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 231 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح، و30 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 182 صاروخاً وقذيفة و167 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت 5 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية والتحيتا وتحليق 24 طائرة تجسسية في أجواء المدينة حيس والفازة والجبلية والجاح وكيلو 16 والتحيتا. وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين في منطقة جرعاء وإصابة ثالث في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، وذلك بنيران حرس الحدود السعودي. وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 8 غارات على مديرية حريب، و4 غارات على مديرية الجوبة، واستهدف بغارة مديرية العبدية، وبغارتين مديرية صرواح.

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