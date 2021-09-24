مستوطنون يقتحمون قرية بيرين شرق يطا
اقتحم مستوطنون تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قرية بيرين شرق يطا جنوب الخليل.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)عن منسق لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا فؤاد العمور قوله، بأن مجموعات من المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال، اقتحمت بأعداد كبيرة قرية بيرين وتمركزت وسط القرية وعلى مدخلها الرئيسي، وفي محيط المجلس القروي، مرددين عبارات التهديد والشتم، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين المواطنين.
وأضاف أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الاعتداءات المتواصلة والمتكررة التي يتعرض لها الأهالي في تلك المنطقة، إلى تهجير سكان القرية، لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة عنوة على أراضي المواطنين.
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