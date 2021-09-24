لافروف: موت الملايين جوعا بسبب التكنولوجيا أمر غير مقبول

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية الروسى، فى رسالة فيديو وجهها إلى قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، بحسب وكالة أنباء "نوفوستى" اليوم الجمعة: "أن روسيا تدعو باستمرار إلى إيجاد حل لمشكلة الجوع والقضاء على جميع أشكال سوء التغذية".
وتابع لافروف فى رسالته: "نحن نعتبر أنه من غير المقبول على خلفية التطور الهائل للعلوم والتكنولوجيا أن الملايين من البشر فى العالم تحت وطأة المعاناة يموتون من الجوع والأمراض".
وأوضح وزير الخارجية الروسى أن بلاده تقوم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى بتنفيذ سلسلة من مشاريع التغذية المدرسية، التى تزيد قيمتها عن 120 مليون دولار.
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