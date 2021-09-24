قيس سعيد يلغى حظر التجول فى كل أنحاء تونس

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان أصدرته، رئاسة الجمهورية التونسية، مساء اليوم الجمعة، أنه تقرر إلغاء منع التجول للأشخاص والسيارات بجميع أنحاء البلاد، اعتبارا من يوم غد السبت، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وتشمل الإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة بالأماكن العامة وتحديد نسبة حضور 50 فى المائة بالأماكن المغلقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أى تراخى فى تطبيق تلك الإجراءات .
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