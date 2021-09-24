كوريا الجنوبية: ندعم الحكومة السودانية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية تشوى يونغ سام فى بيان أوردته وكالة "يونهاب" الكورية "إن حكومتنا تلاحظ أن الحكومة الانتقالية فى السودان، أصبحت قادرة على المضى قدما نحو مستقبل ديمقراطى من خلال التغلب على الخطوة المناهضة للديمقراطية، المتمثلة فى محاولة الانقلاب فى الخرطوم". وأضاف: "سنواصل دعم جهود الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام والازدهار والديمقراطية".

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