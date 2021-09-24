دفع مخالفات المرور في الكويت بالرقم المدني بالخطوات

دفع مخالفات المرور في الكويت عن طريق الرقم القومي، من خلال الخدمات الإلكترونية التي يتم توفيرها من قبل وزارة الداخلية تيسيرا للمواطنين والمواطنات، وأيضا حفاظا على الصحة العامة وسلامتهم في ظل انتشار الوباء، وحتى يتمكن كلا من مالكي السيارات والسائقين من دفع الغرامات المالية المقررة عليهم والتي يتم فرضها في حالات عدم الالتزام بالقواعد المرورية، حيث أصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني من خلال إدخال الرقم المدني، وفيما يلي سوف نوضح خطوات دفع المخالفات المرورية بالرقم المدني عبر الخدمات الإلكترونية التي أطلقت من قبل إدارة المرور العامة بالكويت.

استعلم عن مخالفات المرور في الكويت

بإمكانك الاستعلام عن بيانات مخالفات المرور وتفاصيلها من خلال خدمة الاستعلام الشخصي والتي تتضمن العديد من الخدمات الإلكترونية، أو الاستعلام عن المخالفات المرور من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الداخلية. قم باختيار الخانة المخصصة للمرور، وتحديد الرقم القومي. ومن ثم كتابة الرقم المدني في المكان المخصص لكتابته. سوف يظهر لك رمز مرئي، ويتطلب منك كتابته والتأكد من كتابته بشكل صحيح، هذا الرقم مكون من 5 أرقام. بعد الانتهاء قم بالنقر على أيقونة بحث.

خطوات دفع مخالفات المرور في الكويت بالرقم المدني

بعد الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا، يمكنك سدادها بشكل إلكتروني، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

قم بكتابة الرقم المدني بشكل صحيح في نهاية الصفحة.

قم بالضغط على أيقونة الدفع.

سوف تظهر لك بعد ذلك قيمة المخالفات المرورية، في حالة وجود مخالفات.

قم باختيار طريقة الدفع المناسبة، ومن ثم قم بملأ البيانات المطلوبة.

ثم قم بالنقر فوق زر موافق.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، يتطلب منك الانتظار حتى تصلك رسالة تفيد بإتمام عملية الدفع بنجاح، كما أنه أصبح لا يوجد هناك أي مخالفات أو غرامات مرورية مستحقة عليك لم يتم دفعها.

الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر خدمة الاستعلام الشخصي

1.الاستعلام عن بيانات جواز السفر للكويتيين.

2. بيانات القيد الانتخابي للكويتيين.

3. الحصول على بيانات الكفالات.

4. بيانات الإقامة وقيمة الغرامة في حال انتهاء صلاحية الإقامة لغير الكويتيين.

5. الاستعلام عن بيانات التأشيرات.

6. بيانات رخص القيادة.

7. الاستعلام عن بيانات تراخيص المركبات.

8. بيانات مخالفات المرور وتفاصيلها

9. معرفة بيانات منع السفر.

10. بيانات تنفيذ الأحكام

11. خدمة الاستعلام عن حالة طلب التأشيرة