بعد توقف 18 شهرا.. عودة صلاة الجمعة بجوامع سلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - أقيمت صلاة الجمعة اليوم، فى عدد من جوامع سلطنة عمان بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية، وذلك للمرة الأولى منذ 18 شهرا، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة العُليا العمانية المُكلّفة ببحث آلية التعامل مع تطوّرات كورونا.





وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن شعائر صلاة الجمعة أقيمت مع الالتزام بالفترة الزمنية المُحددة، من خلال فتح الجامع قبل صلاة الجمعة بساعة ونصف الساعة، مع إغلاقه بعد الصلاة بـ 30 قيقة، على ألا تزيد خطبة الجمعة على 10 دقائق، وألا تزيد الصلاة على 15 دقيقة، مع اشتراط دخول المصلين إلى الجامع، من خلال التحقق من تلقى جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا. يُذكر أنّ قرار إيقاف صلاة الجمعة قد أقرته اللجنة العُليا العمانية المُكلّفة، ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 18) فى 15 مارس 2020، فى إطار حرصها على صحة الأفراد، والحد من انتشار الفيروس فى المجتمع.

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