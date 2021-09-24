حاسبة الدعم السكني التسجيل في سكني بالمملكة العربية السعودية 1443

حاسبة الدعم السكني هي عبارة عن أداة تعمل على حساب مقدار وقيمة الدعم المقدم من قبل الوزارة، لكلا من المستفيدين والمستفيدات من مستحقي الدعم السكني، فيما يتعلق بالوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية التي لا تزال تحت الإنشاء ويقصد بها المشاريع على أراضي الوزارة، وكذلك القرض العقاري، كما تعتمد قيمة التمويل النهائي المقدم من الوزارة على المعايير الإضافية كالالتزامات المالية الأخرى على الشخص المستفيد، وفقا لذلك سوف يتم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية.

كيفية استخدام حاسبة الدعم السكني

تعد خدمة حاسبة الدعم السكني من أفضل الخدمات السعودية التي تقدمها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق هذه الخدمة منذ عام 2017 من أجل توفير السكن الملائم للمواطنين والمواطنات ممن يعانون في ظل ظروف الحياة الصعبة، وفق عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الخدمة.

تسجيل الدخول من خلال رابط منصة سكني الإلكترونية. اضغط على كلمة تسجيل، ثم ادخل رقم الهوية الوطنية. قم بتسجيل تاريخ الميلاد لمقدم الطلب. قم بالموافقة على كافة الشروط المقدمة لك من خلال المنصة. ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل. سوف تتلقى رسالة نصية على الهاتف المحمول، لتأكد على إتمام عملية التسجيل. بعد الانتهاء من التسجيل، يصبح بإمكان المستخدم الدخول عبر حسابه على منصة سكني، ومن ثم يتاح له أن يختار خدمات الدعم التي يرغب بها من خدمات الدعم الإسكاني المتوفر على المنصة.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم الراغب في الطلب حاصل على الجنسية السعودية.

عدم توافر سكن جيد أو لائق أو يمتلك سكن للأسرة المقدمة للحصول على الدعم السكني.

يشترط ان يكون عمر المتقدم بالطلب لا يقل عن 25 عام باستثناء بعض الحالات ومنها الأرامل والمطلقات.

أن يكون المتقدم بالطلب من سكان المملكة.

يشترط أن تكون جميع أفراد الأسرة لا تملك سكنا، ففي حالة إذا كان أحد أفراد الأسرة يمتلك سكنا، لا يتم قبول الطلب.

كيفية التسجيل في منصة سكني السعودية لعام 1443شروط الحصول على خدمة الدعم السكني