استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال فى بيتا جنوب نابلس

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت الوزارة أن الشهيد وهو محمد على خبيصة (28 عاما)، أصيب بالرصاص الحى فى الرأس ووصل بحالة حرجة إلى مستشفى النجاح. وكانت المواجهات المندلعة فى بيتا، أدت لإصابة 8 مواطنين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

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