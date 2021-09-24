القبض على 5 إرهابيين بالعاصمة العراقية بغداد

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان القيادة وفقا لوكالة الأنباء العراقية أن قوة من اللواء السابع ألقت القبض على الإرهابى المكنى أبو "عائشة" ولاية الجنوب، كما تمكنت قوة من فرقة المشاة السادسة من القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب، كما تم إلقاء القبض على الإرهابيين الرابع والخامس فى منطقة العطيفية.

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