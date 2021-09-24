الإليزيه: جونسون عرض على ماكرون استئناف التعاون بعد أزمة الغواصات

وذكرت الرئاسة الفرنسية، أن جونسون، فى مكالمة هاتفية جرت بينه وماكرون صباح اليوم الجمعة بمبادرة من الجانب البريطانى، أعرب عن "نيته استئناف التعاون بين فرنسا والمملكة المتحدة وفقا للقيم والمصالح المشتركة منها المناخ ومنطقة المحيطين الهندى والهادئ ومكافحة الإرهاب وغير ذلك".
بدوره، قال ماكرون، حسب البيان، إنه "فى انتظار مقترحات" من قبل رئيس الحكومة البريطانية.
ويأتى ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التى اندلعت مؤخرا بين فرنسا من جانب وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر.
جاءت هذه الأزمة نتيجة إلغاء أستراليا صفقة غواصات مع فرنسا، وإبرامها صفقة ثلاثية جديدة للتعاون فى المجال الدفاعى مع الولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع باريس إلى استدعاء سفيريها من كانبيرا وواشنطن فى إجراء غير مسبوق.
وأجرى ماكرون قبل يومين مكالمة مع نظيره الأمريكى جو بايدن اتفقا خلالها على إطلاق عملية مشاورات معمقة لاستئناف الثقة بين باريس وواشنطن.
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