عروض جرير للجوالات 2021 تقسيط وبأسهل الطرق وأرخص الأسعار التي يتمناها المواطنون في كافة مدن وقري ومحافظات المملكة العربية السعودية، حيث تقدم مكتبة جرير مجموعة من العروض الترويجية التي عليها نسبة مرتفعة من التخفيضات على العديد من المنتجات أبرزها الجوالات ماركة آيفون، oppo, Samsung, Huawei، وغيره من المركات الأخري والتي قدمت مؤخراً هواتف تدعم شبكات 5G، مثل هاتف نوكيا a73 وهواتف فيفو الجديدة.

تقدم جرير باقات متنوعة من المنتجات ومحدده إلي مجموعة من الأقسام كالتالي:

قسم خاص بالألعاب وتعليم الأطفال.

الأدوات المدرسية.

الهواتف الذكية.

التلفزيون الذكي.

الساعات وملحقات الكمبيوتر وغيرها من الأقسام.

أعلنت مكتبة جرير على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عن 3 خطوات فقط للحصول على جميع مشترياتك بالتقسيط ألا وهي التالي:

تقدم: يجب أن تتقدم الآن بطلب عبر الموقع الإلكتروني للحصول على المنتج الذي ترغب في الحصول عليه.

أحصل: يجب أن تحصل على الموافقة.

زيارة: قم بزيارة اقرب فرع للحصول علي على المنتج الذي قم باختياره.

المستندات المطلوبة للحصول علي منتج من بالتقسيط

لكي تتمكن من الاستفادة من منتجات مكتبة جرير بدون أن تدفع الأموال كاش عليك بتجهيز بعض المستندات والأوراق لكي تستطيع الحصول على المنتج ألا وهي التالي:

مستند تعريف الراتب.

كشف حساب بنكي محدث لآخر 3 أشهر.

صورة من إثبات الهوية الوطنية، على أن تكون سارية.

بعد أن تقوم باختيار المنتجات في عروض مكتبة جرير عليك أن تتعرف جيدا على المبلغ الشهري الواجب عليك سداده، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط مكتبة جرير .

. الضغط على حاسبة الأقساط.

تسجيل المبلغ المطلوب منك.

تحديد فترة السداد ما بين (6 أشهر إلي 36 شهر).

الضغط علي حساب القسط.

لحظات ويظهر إليك القسط الشهري المرجو سداده.

وصلنا معكم إلي الختام في شرح عروض جرير للجوالات 2021 تقسيط وبأسهل الطرق وأرخص الأسعار.

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