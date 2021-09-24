إضافة مستند إثبات استقلالية للمستفيد للاستفادة من دعم حساب المواطن، حيث وجدنا عدد كبير من المواطنين المستقلين يتساءلون علي محركات البحث عن كيفية الاستفادة من حساب المواطن، فإن برنامج حساب المواطن يستفيد من دعمه الأسر الأشد حاجة في المملكة العربية السعودية، لذلك وضح برنامج حساب المواطن عبر صفحته عن كيفية استفادة المواطن المستقل من الدعم، كما ذكر خطوات إضافة مستند إثبات استقلالية المواطن في المملكة العربية السعودية، فإن حساب المواطن يضع شروط لأهلية المستفيدين من الدعم، فيجب أن تتوفر الشروط في جميع المتقدمين للاستفادة من الدعم في المملكة العربية السعودية.

خطوات إضافة مستند إثبات استقلالية للمستفيد

برنامج حساب المواطن وضح الخطوات المطلوبة لإضافة مستند يثبت استقلالية كل مواطن مستفيد، فإن المملكة يوجد بها مواطنين مستقلين يرغبوا في الاستفادة من الدعم، لذلك يطلب البرنامج منهم تقديم ما يثبت أنهم أفراد مستقلة في المملكة، فإن خطوات الإضافة للمستندات الإثبات فهي تكون كالأتي:

يجب الدخول علي رابط موقع برنامج حساب المواطن للدعم.

يقوم المواطن بالدخول علي الصفحة الرئيسية للبرنامج ويضغط المواطن علي اختيار تفاصيل الطلب.

ثم يرفق كل مواطن مستفيد المستندات والأوراق المطلوبة ثم يضغط عل أيقونة حفظ من خلال اختيار إدارة المرفقات، حيث أن هذه الإدارة توضح الملفات المطلوب إرفاقها أو إضافتها.

كيف يمكن للفرد المستقل الاستفادة من الدعم

فإن كل مواطن مستقل في المملكة العربية السعودية ويرغب في الاستفادة من الدعم، يجب أن يقدم ما يثبت أنه مواطن مستقل في السكن، فهناك عدة نقاط يستطيع من خلالها أن يثبت هذا المواطن أنه مستقل في المسكن تكون كالتالي:

لابد أن يقدم المواطن عقد إيجار إلكتروني يكون باسم المواطن المتقدم من منصة أو شبكة إيجار.

يقوم بتقديم صك ملكية للمكان الذي يسكن به مسجل باسمه.

يجب أن يكون لديه مشهد يستطيع أن يثبت السكن الجامعي أو المعهد أو أي كلية عسكرية.

شروط أهلية حساب المواطن

فهناك شروط أهلية الاستحقاق لدعم حساب المواطن تكون كالتالي: