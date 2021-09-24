دوت الخليج :- صدر في عدد الجريدة الرَّسمية اليوم الخميس قانون رقم 25 لسنة 2021 المعدل لقانون الكسب غير المشروع، والذي اعتبر في مادته الثَّانية ببندها ثانيا ب كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي على ثروة وموجودات وممتلكات أيِّ موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

وأضاف القانون المادة 5 مكرر والتي نصت على انشاء سجل الكتروني لاقرارات الذمة المالية يحتوي على أسماء مقدميها وتاريخ تقديمها، وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بالسجل بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية،وفق بترا .

وسيصبح العمل بالقانون الجديد المعدل نافذا نهاية شهر تشرين أول المقبل بعد مرور ثلاثين يومًا من صدوره بالجريدة الرسمية والذي تم اليوم الخميس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شمول النمو غير الطبيعي لثروة الموظف العام بقانون الكسب غير المشروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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