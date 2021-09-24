أخبار اليمن : جرحى مدنيون بقصف سعودي على صعدة

جرحى مدنيون بقصف سعودي على صعدةأُصيب 3 مدنيين اليوم، جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي جديد على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي استهدف منطقة جرعاء في مديرية منبه، بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى إصابة 3 مواطنين بجروح مختلفة.

وأشار المصدر إلى أن مناطق آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي طال ممتلكات المواطنين.