الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها

جدة - نرمين السيد - وقال تحالف دعم الشرعية فى اليمن إن تصعيد ميليشيا الحوثى متعمد لاستهداف المدنيين. وقبل ذلك أسقطت الدفاعات السعودية، فجر الجمعة، طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه خميس مشيط. وكانت الدفاعات السعودية دمرت، مساء أمس الخميس، مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. وأكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت 4 طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا الخميس.

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