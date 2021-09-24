ماكرون: المجتمع الدولى لن يقدم مساعدات إلى لبنان من دون القيام بالإصلاحات

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، استمرار فرنسا فى دعم لبنان، مؤكدا أنه يستحق أفضل مما هو عليه الآن، ومشددا على ان المجتمع الدولى لن يقدم مساعدات إلى لبنان من دون القيام بالإصلاحات.





جاء ذلك فى كلمة الرئيس الفرنسى خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

كما أكد ماكرون على مواصلة العمل مع الحكومة الجديدة وفق أجندة محدّدة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية تعهد بالالتزام باجراء الإصلاحات الضرورية.

من جانبه، أبدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى ثقته بأن الرئيس الفرنسى لن يسمح بأن يتعرض لبنان للأذى، بل سيكون إلى جانبه لاستعادة نموه وازدهاره.

وشدد ميقاتى على عزمه تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية فى أسرع وقت، بالتعاون مع الحكومة وبدعم من الرئيس ميشال عون والبرلمان، لاستعادة الثقة وبث أمل جديد وتخفيف معاناة الشعب اللبنانى.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى وصل إلى قصر الإليزيه بعد ظهر اليوم، حيث استقبله الرئيس ماكرون عند المدخل وتصافحا أمام عدسات الكاميرات والتقطت لهما الصور التذكارية، بعدها دخل ماكرون وميقاتى إلى القصر، وأجريا المحادثات التى استكملت الى غداء عمل.

وفى ختام الزيارة، عقد ماكرون وميقاتى مؤتمرا صحفيا مشتركا استهله الرئيس ماكرون بالتأكيد على دعم فرنسا للبنان خلال هذه المرحلة الصعبة التى يمرّ بها، مؤكدا أنه توجه مرتين إلى لبنان وعقد مؤتمرا دوليا لدعمه، كما قدم دعماً خاصاً للمدارس والجيش اللبنانى.

وأضاف أن باريس ستتابع هذا الدعم وستستمر بالعمل مع القوى الفاعلة فى لبنان ومن هم يضعون أنفسهم فى خدمة اللبنانيين، مع الاستمرار فى دفع المجتمع الدولى للاستجابة لكل الطلبات والاحتياجات الملحة، مؤكدا أن لبنان يستحق أكثر من ذلك خصوصا من أجل مستقبل شبابه.

وأشار إلى أن مفاوضات تشكيل الحكومة كانت طويلة جدا وخلال ذلك الوقت كان وضع لبنان يتدهور، موضحا أنه وعد بالتأكيد بمعاقبة أو إدانة المسؤولين عن ذلك التأخير فى ولادة الحكومة.

وتابع أن هناك فرصة للمضى قدما على طريق الاصلاحات، وفقا للتعهد الذى قطعه ميقاتى على نفسه أمام الشعب اللبنانى وأمامه اليوم.