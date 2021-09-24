روسيا اليوم: اختراق هواتف 5 وزراء فرنسيين ببرنامج بيجاسوس

جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع الفرنسى أن الهواتف وبعد فحصها من قبل أجهزة الأمن فى فرنسا تبين أنها أصيبت ببرامج تجسس تم تسويقها من قبل شركة NSO الإسرائيلية عامى 2019 و2020.

وأشار الموقع إلى أن الوزراء هم وزير التربية جان ميشيل بلانكير، وزيرة تماسك الأراضى التابعة لوزارة الداخلية جاكلين جورج، ووزير الزراعة جوليان دينورموندى، ووزير الإسكان إيمانيول وارغون، ووزير الشؤون الخارجية سيباستيان لوكورنو.

أما الدبلوماسى الذى استهدف، فيتبع للمكتب الدبلوماسية فى قصر الرئاسة الفرنسية ويعمل مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على الملفات الخارجية.

من جهته، أكد وزير الإسكان الخبر لصحيفة "L'Opinion" الفرنسية حيث قال: "كان هاتفى واحدا بين الهواتف التى تم تفحصها من قبل "الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات".. ليس لدى أى معلومات عن نتائج التحقيق حتى الآن، ولذا فلا أستطيع تأكيد أى شيء فى هذه المرحلة"، لافتا إلى أنه غير هاتفه.

وفى تموز الماضى أصبحت "NSO" الإسرائيلية موضوع جدل إعلامى مكثف، بعدما تعاونت منظمة العفو الدولية ومجموعة "Forbidden Stories" مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية فى "The Pegasus Project" لنشر قائمة تحوى نحو 50 ألف شخص بينهم مئات الصحافيين وقادة حكومات ومعارضون وناشطون كانوا أهدافا لتطبيقات "NSO" التجسسية.

وبرنامج "بيجاسوس" قادر على تشغيل كاميرات أو ميكروفونات الهواتف الخلوية وجمع بياناتها.