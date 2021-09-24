شروط نقل البيانات الشخصية “سدايا” نظام حماية البيانات الشخصية السعودي حماية لكافة أنواعها

شروط نقل البيانات الشخصية، من أهم وأكثر المواضيع التي يتم البحث عنها، للتعرف على نظام حماية البيانات الشخصية ومدي إمكانية نقل البيانات الشخصية تحت شروط معينه، حيث أصدر مجلس الوزراء السعودي برأسه الملك سلمان بن عبد العزيز، على نظام الحماية الذي قدمته الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي “سدايا”، فقد أكدت الهيئة على أن النظام يشمل حماية “بيانات الاسم، الهوية الوطنية، العنوان، أرقام الهاتف والتواصل الشخصية، السجلات والممتلكات الشخصية، أرقام الحسابات البنكية، البطاقات الائتمانية”.أهداف نظام حماية البيانات الشخصية
- ضمان المحافظة على سرية وخصوصية أصحاب البيانات الشخصية.
- العمل على تنظيم تداول هذه البيانات بين الجهات المختصة.
- الحد من سوء استخدام البيانات الشخصية.
- تعزيز مبدأ الثقة بين الأفراد والجهات في تداول البيانات.
- الاتجاه نحو صناعة اقتصاد رقمي معتمد على البيانات تقع تحت نظام حماية لضمان الأمان والاستقرار.
- ألا يكون مترتب على عملية نقل البيانات الإضرار بمصالح المملكة والأمن الوطني.
- تقديم ضمانات كافية للمحافظة على سرية البيانات الشخصية التي سيتم الإفصاح عنها، على أن تخضع للمعايير التي تنظمها اللوائح.
- يكون الإفصاح عن البيانات الشخصية لا يتجاوز الحد الأدنى المسموح به الذي تدعو الضرورة إليها.
- الموافقة من الجهة المختصة على عملية نقل البيانات.
الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي “سدايا”
نصت المادة 29 من النظام على أنه ” فيما عدا حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات خارج المملكة، أو مصالحة الحيوية أو الوقاية من عدوي مرضية أو فحصها أو معالجتها، لا يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض آخري وفقاً لما تحدده اللوائح وذلك بعد توافر الشروط.
هي هيئة سعودية حكومية تم إنشاؤها عام 2019، للعمل على تنظيم وتطوير استراتيجية البيانات بالمملكة العربية السعودية، وتعمل على رفع كفاءة الكوادر المتخصصة في مجال البيانات وخلق قطاعات اقتصادية متنوعة وجديدة، وهي تابعة لمجلس الوزراء السعودي تبعية مباشرة، ويرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وتضم كلاً من “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني”.
الوسوم
شروط نقل البيانات الشخصية، من أهم وأكثر المواضيع التي يتم البحث عنها، للتعرف على نظام حماية البيانات الشخصية ومدي إمكانية نقل البيانات الشخصية تحت شروط معينه، حيث أصدر مجلس الوزراء السعودي برأسه الملك سلمان بن عبد العزيز، على نظام الحماية الذي قدمته الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي “سدايا”، فقد أكدت الهيئة على أن النظام يشمل حماية “بيانات الاسم، الهوية الوطنية، العنوان، أرقام الهاتف والتواصل الشخصية، السجلات والممتلكات الشخصية، أرقام الحسابات البنكية، البطاقات الائتمانية”.أهداف نظام حماية البيانات الشخصية
- ضمان المحافظة على سرية وخصوصية أصحاب البيانات الشخصية.
- العمل على تنظيم تداول هذه البيانات بين الجهات المختصة.
- الحد من سوء استخدام البيانات الشخصية.
- تعزيز مبدأ الثقة بين الأفراد والجهات في تداول البيانات.
- الاتجاه نحو صناعة اقتصاد رقمي معتمد على البيانات تقع تحت نظام حماية لضمان الأمان والاستقرار.
- ألا يكون مترتب على عملية نقل البيانات الإضرار بمصالح المملكة والأمن الوطني.
- تقديم ضمانات كافية للمحافظة على سرية البيانات الشخصية التي سيتم الإفصاح عنها، على أن تخضع للمعايير التي تنظمها اللوائح.
- يكون الإفصاح عن البيانات الشخصية لا يتجاوز الحد الأدنى المسموح به الذي تدعو الضرورة إليها.
- الموافقة من الجهة المختصة على عملية نقل البيانات.
الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي “سدايا”
نصت المادة 29 من النظام على أنه ” فيما عدا حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات خارج المملكة، أو مصالحة الحيوية أو الوقاية من عدوي مرضية أو فحصها أو معالجتها، لا يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض آخري وفقاً لما تحدده اللوائح وذلك بعد توافر الشروط.
هي هيئة سعودية حكومية تم إنشاؤها عام 2019، للعمل على تنظيم وتطوير استراتيجية البيانات بالمملكة العربية السعودية، وتعمل على رفع كفاءة الكوادر المتخصصة في مجال البيانات وخلق قطاعات اقتصادية متنوعة وجديدة، وهي تابعة لمجلس الوزراء السعودي تبعية مباشرة، ويرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وتضم كلاً من “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني”.
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