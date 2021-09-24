فرنسا: أستراليا خدعتنا بصفقة الغواصات

فرنسا: أستراليا خدعتنا بصفقة الغواصاتأكدت فرنسا أن أستراليا خدعتها في صفقة الغواصات الفرنسية التي انسحبت منها في اخر لحظة وإستبدلتها بغواصات امريكية .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية ايرفيه غرانجان في تصريحات للتلفزيون الفرنسي ان استراليا أرسلت قبل ساعات من الإعلان عن اتفاقية (اوكوس) رسالة تؤكد فيها "رضاها التام" عن صفقة الغواصات.

واضاف المتحدث انه "في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن صفقة الغواصات بينهما، تلقت وزارة الدفاع والمجموعة البحرية الفرنسية "نافال" خطاباً يحمل ختماً من البحرية الأسترالية".

وأوضح ان الخطاب جاء من وزارة الدفاع الأسترالية ومسؤول عسكري كبير يشرف على المشروع، قال فيه لفرنسا إنه "ألقى نظرة فاحصة على التقدم في العقد بما يتماشى مع بنوده .. مؤكداً أن أستراليا راضية عن أداء الغواصات الفرنسية الممتاز، ما يعني بوضوح أننا سننتقل إلى المرحلة التالية من العقد".

وأضاف ان "الإعلان في نفس الليلة عن صفقة بين الولايات المتحدة وأستراليا أظهر عدم الاستعداد لإتمام الصفقة" .. مشيراً إلى احتمال أن "يكون قرار الانسحاب قد اتخذ داخل دائرة صغيرة".

من جانبها نفت وزارة الدفاع الأسترالية ما ورد في حديث المسؤول الفرنسي وقال إن الرسالة التي أرسلت في اليوم السابق للإعلان عن اتفاقية (اوكوس) "لم تتضمن أي التزام جديد".

وأضاف: "الرسالة المؤرخة في 15 سبتمبر، أبلغ بموجبها شركة "نافال" الانسحاب الرسمي من مراجعة بدأت في يناير.