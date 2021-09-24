انتحارى يفجر نفسه بالقرب من مستشفى مقديشو

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبدالفتاح أدم حسن، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، إنه بعد ظهر اليوم فجر انتحارى نفسه ما بين مستشفى المدينة وفيلا بيدوة، ولم يسفر الانفجار عن أى إصابات باستثناء الانتحارى، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث للتحقيق فى ملابسات التفجير الإرهابى.

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