الدفاع الفرنسية: أزمة الغواصات صدمتنا

جدة - نرمين السيد - أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى، عن صدمة بلادها بإعلان التحالف الدفاعى بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وتخلى هذا التحالف عن صفقة غواصات فرنسية بمليارات الدولارات لأستراليا.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت بارلى: "نتوقع التوضيح من حليف ودولة أوروبية" فى إشارة إلى بريطانيا. تصريحات فلورنس بارلى جاءت بعد اجتماع عقدته "مبادرة التدخل الأوروبى" فى إحدى قلاع ستوكهولم، وهو إطار تعاون دفاعى يضم ثلاث عشرة دولة بينها المملكة المتحدة. والتحالف الدفاعى الاستراتيجى الثلاثى الذى أعلنت عنه أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة يتضمن تصنيع طراز من الغواصات يعمل بالطاقة النووية. وفى إطار الاتفاق، ألغت أستراليا تعاقدا مع فرنسا لشراء غواصات فرنسية تعمل بالديزل والكهرباء، فيما اعتبرت الحكومة الفرنسية إلغاء الصفقة "ضربا من الخيانة". وفى تحرك غير مسبوق، استدعت فرنسا سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للاحتجاج على ما قال الفرنسيون إنها طعنة فى الظهر من الحلفاء.

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