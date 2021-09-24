رسوم الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

رسوم الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات في مدينة دبي, حيث تعتبر الإقامة الذهبية هي أحد أفضل أنواع الإقامات التي تقوم الحكومة الإماراتية بإصدارها للمقيمين وفقًا لشروط ومتطلبات محددة, كما يجب أن تقوم بدفع رسوم الحصول علي هذه الإقامة الذهبية لكي يكتمل عملية الحصول عليها, وتتميز هذه الإقامة بأنها إقامة طويلة المدة, وتم إصدار أول إقامة ذهبية في الإمارات في عام 2019, حيث تصل مدة هذه الإقامة الذهبية إلي خمس أو عشر سنوات ويتم تجديدها تلقائيًا, ومن ضمن مميزات هذه الإقامة الذهبية أنها تمكّن المقيمين والأجانب من العيش في دولة الإمارات والعمل بها والدراسة فيها, وتتميز هذه الإقامة أيضًا أنها لا تطلب وجود كفيل لك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة, لذا من مقالنا هذا سوف نقوم بسرد لكم طريقة التقديم علي الإقامة الذهبية, ورسوم الحصول عليها.

خطوات الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

قم باختيار تسجيل طلب التقديم علي الإقامة الذهبية.

بعد ذلك تقوم بكتابة الطلب, ليتم النظر به خلال ثلاثون يوم عمل من تاريخ الإرسال.

بعد مراجعة طلبك من قبل الموظف المختص سوف يتم إرسال لك رسالة نصية على البريد الإلكتروني الخاص بك يفيد بقبول طلبك أو رفضه.

إذا تمت الموافقة علي طلبك سوف يتم إرسال لك رابط لتقوم برفع المستندات المطلوبة منك.

رسوم الحصول على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات

حددت دولة الإمارات العربية المتحدة رسوم الحصول علي الإقامة الذهبية الخاصة بالأجانب والمقيمين: