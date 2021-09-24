نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم الإقامة الذهبية بدولة الإمارات في المقال التالي
رسوم الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات في مدينة دبي, حيث تعتبر الإقامة الذهبية هي أحد أفضل أنواع الإقامات التي تقوم الحكومة الإماراتية بإصدارها للمقيمين وفقًا لشروط ومتطلبات محددة, كما يجب أن تقوم بدفع رسوم الحصول علي هذه الإقامة الذهبية لكي يكتمل عملية الحصول عليها, وتتميز هذه الإقامة بأنها إقامة طويلة المدة, وتم إصدار أول إقامة ذهبية في الإمارات في عام 2019, حيث تصل مدة هذه الإقامة الذهبية إلي خمس أو عشر سنوات ويتم تجديدها تلقائيًا, ومن ضمن مميزات هذه الإقامة الذهبية أنها تمكّن المقيمين والأجانب من العيش في دولة الإمارات والعمل بها والدراسة فيها, وتتميز هذه الإقامة أيضًا أنها لا تطلب وجود كفيل لك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة, لذا من مقالنا هذا سوف نقوم بسرد لكم طريقة التقديم علي الإقامة الذهبية, ورسوم الحصول عليها.
خطوات الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات
- يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
- قم باختيار تسجيل طلب التقديم علي الإقامة الذهبية.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الطلب, ليتم النظر به خلال ثلاثون يوم عمل من تاريخ الإرسال.
- بعد مراجعة طلبك من قبل الموظف المختص سوف يتم إرسال لك رسالة نصية على البريد الإلكتروني الخاص بك يفيد بقبول طلبك أو رفضه.
- إذا تمت الموافقة علي طلبك سوف يتم إرسال لك رابط لتقوم برفع المستندات المطلوبة منك.
رسوم الحصول على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة رسوم الحصول علي الإقامة الذهبية الخاصة بالأجانب والمقيمين:
- تبلغ رسوم إصدار الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات 1150 درهم إماراتي.
- كما تصل رسوم إصدار الإقامة الذهبية في دبي الإمارات مبلغ 1000 درهم إماراتي.
- وتبلغ تكلفة رسوم إصدار البطاقة الذهبية 100 درهم إماراتي.
- تصل رسوم الخدمات الإلكترونية الخاص بالإقامة الذهبية 28 درهم إماراتي.
- تكلفة رسوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية 22 درهم.
- أما في حالة رغبة الشخص الذي يريد الحصول على الإقامة الذهبية لمدة خمس سنوات فقط فتبلغ رسومها 650 درهم إماراتي.
- وفي حالة الإقامة طويلة الأمد والتي تمتد إلي 180 يوم فتبلغ قيمتها 1100 درهم إماراتي.
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