شروط تمويل إمكان بهامش ربح 2% بدون كفيل وبدون تحويل راتب

شروط تمويل إمكان، هناك عدد كبير من شركات التمويل الموثوقة داخل المملكة العربية السعودية بأقل هامش ربح يناسب المواطنين والمقيمين، والشركات التمويلية مرخصة بمزاولة تقديم التمويلات المتنوعة بأقل شروط ممكنة، وهناك شركة إمكان للتمويل السعودي والتي توفر لك تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وفي دقيقة واحدة سوف يتم تحويل النقود إليك، فالتمويل من شركة إمكان إلكتروني ولا يتم تقديم الأوراق والمستندات في المقر، تسهيلا على المواطنين الحصول على المبلغ التمويلي في أقل وقت وسرعة في الإجراءات، لتمويل متوفر لجميع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة من أجل راحة أفضل للأفراد.

يمكنك أن تحصل على تمويل يبدأ من 5000 ريال وحتى 50 ألف ريال للتمويل الميسر من شركة إمكان بدون ضامن وبدون تحويل راتب وأطول فترة سداد، عروض تمويل إمكان الإضافي حتى 30 سبتمبر، والتمويل أون لاين، من الهاتف الجوال، ويمكنك أن تحصل عليه بضغطة زر، تمويل بقسط 600 ريال بدون كفيل ويصل إلى 300 ألف ريال للمواطنين والمقيمين، وعن طريق تطبيق إمكان قم بتنزيل البرنامج وقم بتحميل طلبك وإضافة بياناتك الشخصية وسيتم تحويل الأموال إليك في نفس الوقت، ومدة سداد التمويل من 12 شهر وحتى 24 شهر، أو وفق ما يتم الاتفاق عليه من اختيار العميل، والتمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل متاح للسعوديين والسعوديات، بشرط أن لا يقل الراتب عن 2000 ريال للموظفين، و1900 ريال للمتقاعدين، ولا يقل العمر عن 20 عاما ولا يزيد عن 70 عاما مع أخر موعد لسداد القسط التمويلي، تمويل للمتقاعدين 500 ألف ريال بدون كفيل وأقل قسط شهري، ويمكنك التقديم من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني لشركة إمكان، أو الاتصال على الرقم 92001138 طوال أيام الأسبوع لتحصل على التمويل الأنسب لك، أو تنزيل تطبيق إمكان ومن خلاله ستتمكن من الحصول على التمويل سريعاً، بهامش ربح 2% ولا يشترط اعتماد الشركة لتحصل على التمويل.

هناك أيضا متوفر في شركة إمكان تمويل ميسر وتمويل إضافي وتمويل تأجيري للسيارات وتمويل المشتريات، وكل هذه التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهامش ربح قليل، ويمكنك طلب التمويل من خلال رابط شركة إمكان الإلكتروني، وجميع التمويلات بدون ضامن وبدون تحويل راتب، ويمكن للمقيمين أن يحصلوا على التمويل التأجيري للسيارات بمبلغ مليون ريال براتب لا يقل عن 1900 ريال، ومن أهم ما يميز التمويل بأنه يشمل تأمين مجاني طوال فترة التمويل.