إيقاف كومان.. وبيكيه يهاجم مدربه في برشلونة

تتوالى مشاكل برشلونة الإسباني، وآخرها إيقاف مدرب الفريق رونالد كومان، بعد طرده في نهاية مباراة الفريق الأخيرة.

وأوقف المدرب الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان لمباراتين، الجمعة، بسبب طرده في مباراة فريقه ضد مضيفه قادش مساء الخميس، في ختام المرحلة السادسة من الدوري الإسباني.

وفرضت لجنة المسابقات، الهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني للعبة، أدنى عقوبة متوقعة للاحتجاج، عقب تقرير الحكم.

وأوضح حكم المباراة كارلوس ديل سيرو غراندي أنه تم طرد كومان بسبب "الاحتجاج على الحكم الرابع، برفع ذراعيه في الهواء، ورفع صوته قبل مغادرة المنطقة الفنية وهو يقول: "يجب على الحكم أن يصفِّر، يجب على الحكم يصفِّر، يجب عليه أن يصفِّر" في وقت سبق للحكم الرابع أن طلب منه التوقف عن الاحتجاج على قرارات الحكام.

ووفقا لقانون الانضباط بالدوري الإسباني، فأن طرد المدرب بعد الاعتراض على حكم اللقاء، يتسبب بالإيقاف لمدة مباراتين إلى 3 مباريات.

وكان كومان قد أشار في تصريح سابق: "إنهاء الدوري بمركز متقدم يعتبر نجاحا هذا الموسم، وفي دوري أبطال أوروبا لا تتوقعوا المعجزات".

وأثارت تصريحات كومان "الانهزامية" موجة غضب في برشلونة، آخرها من المدافع المخضرم جيرارد بيكيه.

وردا على تصريحات كومان، قال بيكيه: "سننافس على جميع الألقاب. أنا لا أرتدي شعار برشلونة كي أنهي الموسم ثانيا أو ثالثا، أريد المنافسة على اللقب".