سولشاير يهاجم كلوب ويتهمه بالتسبب "بظلم مانشستر يوايتد"

زعم المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير، الجمعة، أن حكاما منحوا فريقه "القليل من ضربات الجزاء"، بسبب تأثرهم بشكوى للمدير الفني لليفربول يورغن كلوب بشأن ركلات الجزاء في بداية العام الجاري.

رغم مرور أسبوع تقريبا على المباراة، ما زال سولشاير يشكو من أن مانشستر يونايتد حرم من ركلتي جزاء خلال فوزه بنتيجة 2-1 على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد الماضي.

كما يعتقد المدرب النرويجي أن فريقه استحق ركلة جزاء أخرى أمام الفريق نفسه في مباراة بكأس الرابطة والتي أقيمت الأربعاء وفاز فيها وست هام بنتيجة 1-0.

وقال سولشاير: "لا أعرف، ولكن هناك مدير فني معين بدأ (الموسم) الماضي التعبير عن القلق بشأننا فيما يخص الحصول على ركلات جزاء.. وبعد ذلك يبدو أن القرارات باتت أكثر صعوبة بمنحها. بالتأكيد رأيت اختلافا كبيرا منذ ذلك الحين".

لم يشر سولشاير إلى كلوب بالاسم، لكن إشارته كانت واضحة.

كان كلوب قال في يناير الماضي إن مان يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين أكثر مما حصل عليه ليفربول خلال 5 مواسم ونصف الموسم كانت مضت آنذاك على توليه إدارة الريدز.

وبعد تصريحات كلوب، حصل مان يونايتد على 5 ركلات جزاء في 22 مباراة بالبريمرليع حتى نهاية الموسم الماضي.

وقبل ذلك حصل مان يونايتد على 6 ركلات جزاء في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ولم يحصل الشياطين الحمر على أي ركلة جزاء خلال هذا الموسم حتى الآن.