دينيس روس يدعو إلى ضرورة التحرر من "النزاعات القديمة"

دعا السفير دينيس روس، المبعوث الأميركي السابق للسلام في الشرق الأوسط، الجمعة، إلى "ضرورة التحرر من الماضي والنزاعات القديمة".

وذكر روس، أمام مؤتمر السلام والاسترداد في أربيل: "أنتم تدركون ماهية بناء مستقبل أفضل وضرورة التحرر من الماضي والنزاعات القديمة". وأضاف: "كما لكم قناعة بأنه يمكن لهذه المنطقة بناء مستقبل أفضل، مستقبل احتمالات وإمكانات". وتابع: "أحيي رغبتكم في البناء على اتفاقيات إبراهيم، رؤيتكم نحو المستقبل ليس فقط بالقول بل بالعمل الجماعي". وختم روس كلمته بالقول: "أنتم ما يحتاجه الشرق الأوسط.. ومن دون شك تعملون في سبيل مصلحة العراق، أتمنى لكم النجاح فأنتم تجسيد لماهية السلام". وتحتضن أربيل مؤتمر السلام والاسترداد برعاية "مركز اتصالات السلام"، وبحضور نخبة من الساسة والمفكرين ودعاة السلام في العراق والشرق الأوسط.

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