اليمن: مصرع ألفى طفل جندهم الحوثى فى حربه على مأرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، كشف نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان نعمان، عن تجنيد ميليشيا الحوثى أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014، بينهم 17% دون سن الحادية عشرة، بينما يقاتل أكثر من 6700 طفل بنشاط فى جبهات الحوثيين.
جاء ذلك فى كلمة اليمن خلال الاجتماع رفيع المستوى، المعنى بحماية الأطفال فى النزاع المسلح، الذى عُقد برعاية الاتحاد الأوروبى وبلجيكا والنيجر.
وأشار نعمان إلى خطورة استخدام ميليشيا الحوثى المدارس والمساجد والمخيمات الصيفية فى غسل أدمغة ما لا يقل عن ستين ألف طفل، وتدريبهم وإرسالهم إلى الجبهات.
وأضاف أن تحريف المناهج التى تطبعها الميليشيا فى مناطق سيطرتها، يهدد بإنشاء جيل من المتطرّفين.
وأوضح أن قناصة ميليشيا الحوثى تحصد أرواح الأطفال يوميا بطريقة بشعة فى مدينة تعز، التى تعانى حصاراً خانقاً من قِبل الحوثيين منذ سبع سنوات.
وشدد المسؤول اليمنى على أهمية تحرك المجتمع الدولى الفورى لوقف جرائم الحوثيين بحق الأطفال، مؤكداً أن الحكومة لن تدخر أى جهد لحماية الأطفال والتخفيف من معاناتهم أثناء الحرب، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى، وقانون حقوق الطفل وغيرها من التعهدات الوطنية والدولية لحماية الأطفال من الانتهاكات.
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