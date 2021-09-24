دراسة للمرصد المصرى تكشف.. كيف أنقذت قرارات قيس سعيد تونس من الانهيار

جدة - نرمين السيد - منذ إقصاء حركة النهضة من السلطة فى تونس واتساع التأييد الشعبى لقرارات الرئيس قيس سعيد، خصوصًا فى ظل حالة الغضب ضد الجماعة فى كل مكان، كانت قرارات الرئيس قيس سعيد بمثابة خطوة متقدمة فى مسار تغيير النظام التونسى بشكل كامل، وكتابة دستور جديد عوضًا عن دستور 2014.





وتتضمن قرارات الرئيس التونسى قيس سعيّد تدابير استثنائية جديدة، وتعطيل العمل ببعض فصول الدستور، ومواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، وتشكيل لجنة لإعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية؛ من القطيعة مع النظام السياسى ما قبل قرارات 25 يوليو.

وذكرت دراسة أعدها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس قيس سعيّد، يواصل الرهان على شعبيته التى زادت بشكل كبير بعد قرارات 25 يوليو والشعبية الآخذة فى الانخفاض الحاد لكافة الأحزاب والنخب السياسية فى إتمام المسار الذى بدأه بالانتقال إلى نظام سياسى جديد.

ولذلك عمد سعيد فى الكلمة التى ألقاها 20 سبتمبر إلى التأكيد على أن الشعب هو صاحب السيادة، وإذا تعذر على الشعب ممارسة سيادته عبر الانتخابات والاستفتاء فقد تم السطو على إرادته، وأن التدابير الاستثنائية التى أصدرها فى 25 يوليو وما تلاها إنما هى استكمال لمطالب الثورة التى انطلقت شراتها 17 ديسمبر 2010.

وأوضح المرصد، أن هذه التدابير الجديدة التى كانت متوقعة إلى حد كبير، بأنها إعلان دستورى انتقالى مصغر يمثل تغييرًا جذريًا فى بنية النظام السياسى التونسى وآلية تسيير الأمور داخل الدولة، لا سيّما وأنها تتضمن تعليق العمل بالدستور، ويجمع سعيّد بموجبها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعطى نفسه حق إصدار مراسيم قانونية للنصوص ذات الصبغة التشريعية، وتنشر مباشرة فى الجريدة الرسمية بعد مداولة مجلس الوزراء، وتكون غير قابلة للطعن بالإلغاء، وهو ما يعنى أن البرلمان التونسى لن يعود لممارسة سلطاته من جديد حتى إجراء الانتخابات المبكرة.

وأشارت الدراسة إلى أن الرئيس التونسى تأخر فى اختيار رئيس حكومة حتى الآن؛ لأنه كان يفتقد إلى إطار قانونى ودستورى يمكن من خلاله تعيين الحكومة، ولذلك آثر الانتظار حتى إصدار هذه التدابير الاستثنائية التفصيلية، والتى تنص على أن الحكومة تؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وتنفذ السياسة العامة للدولة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، وتكون مسؤولة عن تصرفها أمامه.

وتبقى الخطوة المنتظرة من رئيس الجمهورية التونسية هى الإعلان عن تشكيلة الحكومية الجديدة التى سيختار رئيسها بنفسه وستؤدى اليمين الدستورية أمامه، وهى مطلب أساسى لتفكيك حالة الضبابية التى اعترت المشهد منذ 25 يوليو، وعبرت عنه كل القوى الدولية التى التقى سعيّد ممثليها خلال الأسابيع الماضية، وكذلك القوى داخل تونس، وخصوصًا الاتحاد العام للشغل الذى رغم تأكيده المتكرر على دعمه لقرارات الرئيس التونسى.

وبناء على ذلك، فإن التوجهات الجديدة للرئيس التونسى والتى تتعارض مع الأحزاب قد تجد معارضة خلال الفترة المقبلة تلجأ فيها الأحزاب إلى زيادة الضغط على الرئيس لتكون ممثلة فى اللجنة التى سيتولى تشكيلها لإعداد التعديلات المتعلقة بالنظام السياسى.