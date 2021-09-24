الشروط الجديدة للدخول إلى الأمارات، أهم شروط الجديدة للدخول إلى الأمارات، قد أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي عن تحديث جميع الشروط لتسجيل الدخول إلى دولة الأمارات التي سوف يخضع لها جميع المواطنين والمقيمين من خارج البلاد وهذا الأمر سوف يبدأ من يوم الأحد 5 سبتمبر وقامت بتوضيح أهم شروط السفر إلى دولة الأمارات بعد تعديلها، بعد أن أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية في بيان صادر من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بابوظبي التي تغطي شروط السفر إلى الدول في ظل الأوضاع التي يقوم بها العالم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة شروط السفر إلى دولة الأمارات.

شروط السفر إلى دولة الأمارات

من أهم الشروط التي تم تحديدها هي إلغاء الحجر الصحي لجميع الأشخاص القادمين إلى دولة الأمارات من خارج الدولة وأن يلتزم جميع المسافرين الذين تم تطعيمهم وكذلك الذين لم يتمكنوا من الحصول على التطعيم بتقديم نتيجة سلبية الفحص مسحة الأنف قبل أن يذهب إلى دولة الأمارات وبالتالي يكون قد تم استلامها قبل 48 ساعة من موعد الرحلة المحدد.

شروط السفر إلى الأمارات من وجهات القائمة الخضراء

ينبغي على جميع المسافرين الذين حصلوا على التطعيم الذين يأتون من وجهات القائمة الخضراء عمل فحص مسحة الأنف عند الوصول وأخذه في اليوم السادس، أما بالنسبة للأشخاص الذين يأتون من الوجهات الأخرى عمل مسحة الأنف في اليوم الرابع والثامن وبالتالي في حالة التواجد في الأمارات بدون حاجة إلى الحجر الصحي.

دول القائمة الخطوة التي قامت بتحديدها الأمارات

قام الدولة أبوظبي لتحديد الدول المناطق المسموح بالسفر منها وإلى أبوظبي دون عمل إجراءات الحجر الصحي وهي كالآتي،

دولة أستراليا والبرتغال والدنمارك والسعوديه والكويت دولة ألمانيا والصين والسويد والمجر والنمسا واليابان واليونان وايطاليا والنمسا وبلجيكا وهولندا وجظر القمر المالديف وسلطنة عمان وسنغافوره اوكاند وكوريا الجنوبية وكذلك دولة هولندا ونيوزيلندا والأردن والبرتغال والدنمارك وتشيك.