رابط دخول الاختبارات المركزية في منصة مدرستي التعليمية 

رابط تسجيل دخول الاختبارات المركزية في منصة مدرسة التعليمية، يمكن لجميع الطلاب والطالبات تسجيل الدخول إلى النظام الامتحانات التي يتم تحديدها من قبل وزارة التعليم بالمملكة السعودية، بالإضافة إلى إمكانية معرفة نظام الفحص المركزي من خلال منصة مدرستي، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات تسجيل الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية من خلال منصب مدرستي.

الامتحانات المركزية في منصة مدرستي

وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية قامت بإضافة اختبار يستطيع الطلاب تقديم الاختبارات لكي يتم تنمية المهارات الخاصة بمحافظة الانترنت من خلال منصة مدرستي، حيث يمكن تسجيل الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية من خلال منصة مدرستي وفي بعض الأحيان يمكن تسجيل الدخول بدون الذهاب إلى هذه المنصة، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى حساب الطالب على منصة الاختبارات المركزية ثم اضغط على تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

بعد ذلك تقوم بـ إضافة اسم المستخدم الخاص بمدرستي ثم الضغط على التالي ثم أضافه كلمة المرور بعد ذلك يتم الضغط على رمز تسجيل الدخول.

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الانترنت من خلال استخدام حساب الطالب مايكروسوفت ثم تقوم بالضغط على الاختبارات سوف تجدها أمامك في القائمة الرئيسية. بعد ذلك تقوم باختيار الاختبارات المركزية ثم أكمل تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت. كيفية التسجيل في بوابة الدخول نظام الامتحانات المركزية في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بالمدرسة ثم اضغط على التسجيل سوف تجد أمامك في الشريط العلوي تضيف الرقم التعريفي في أو رقم السكني. بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف ثم الضغط على زر التحقق وسوف تصل إليك رسالة نصية تقوم بإضافة الرمز والضغط على التسجيل بعد ذلك قم بالاحتفاظ بمعلومات اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل الدخول إلى منصة الاختبارات المركزي بدون مدرستيتسجيل الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية من خلال مدرستي