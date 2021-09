من سقارة إلى دبي.. رحلة مثيرة لتابوت مصري فريد

التابوت الذي عثر عليه في منطقة سقارة الأثرية يعود إلى أحد كهنة الإلهة "باستت" وهو مصنوع من الخشب الملون على شكل آدمي، مزين بقلادة كبيرة من الأزهار تنتهي برأسي صقر، ومن تحتها إلهة السماء "نوت" تنشر جناحيها وتحمل ريشة في كل يد "رمز الماعت"، والجزء المركزي منقوش بنصوص القرابين ومحاط بصفين من الآلهة.



بهجت لموقع "دوت الخليج": "نسعى من خلال عرض التابوت في معرض إكسبو دبي إلى الترويج السياحي لمصر وإبراز تميزنا الثقافي وحضارتنا العريقة الضاربة في أعماق التاريخ خاصة مع وجود عارضين من كافة أنحاء العالم وجذب التجربة لأعداد هائلة من الزوار".

قطعة فريدة

وتوضح المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار المصرية أسباب اختيار تابوت الكاهن بسماتيك تحديدا، منوهة إلى اكتشافه حديثا واحتفاظه بألوانه الساحرة والكتابات المصرية القديمة وأنها فرصة لعشاق الآثار للاطلاع على قطعة فريدة لم تظهر من قبل بسبب انتشار وباء كورونا.

وتذكر بهجت لموقع "دوت الخليج": "نتوقع أن يساعد عرض التابوت بسماتيك في (إكسبو 2020) إلى جذب أنظار العالم إلى الاكتشافات المصرية الحديثة ودفعهم إلى القدوم لمصر من أجل الاستمتاع بالمقاصد السياحية والأثرية لدينا والتعرف أكثر على الحضارة المصرية القديمة".

وعن خطوات نقل التابوت من القاهرة إلى دبي، تقول المتحدثة: "إجراءات النقل تمت على يد خبراء ومتخصصين في المجلس الأعلى للآثار، كان هناك حرص بالغ لإتمام العملية بأمان وسلام عن طريق أعلى مستوى من الحرفية وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الحكومة".

