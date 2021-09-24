هكذا تفاعل الفنانون مع "صورة" ياسمين عبد العزيز بعد الشفاء

مثلما خطفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز قلوب جمهورها وزملائها عندما دخلت في أزمة صحية عنيفة نتيجة خطأ طبي، أعادت إليهم البسمة بصورة لها برفقة أطبائها، لتؤكد انها تماثلت للشفاء.

صورة البشارة

وشاركت ياسمين عبد العزيز، الجمعة، وبعد غياب طويل، جمهورها بصورة لها برفقة الأطباء الذين أشرفوا على حالتها الصحية في سويسرا، بعد رحلة علاج دامت لأكثر من شهرين، ووجهت لهم الشكر، وكتبت ياسمين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله الذي شفانا وعفانا ".

فنانون يعلقون

ولقي عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز صدي فني جماهيري واسع، فقد غمرتهم الفرحة لعودتها، وكتب الفنان أحمد بدير: " ألف حمد الله علي سلامتك يا ياسمين يا حبيبتي شفاكي الله و عافاكي وحشتينا و الحمدلله علي كل حال و ربنا يوفقك يا حبيبتي".

بينما كتب المؤلف عمرو محمود ياسين: " الحمدلله، ألف حمدالله علي السلامة"، وعلق الفنان أيهاب فهمي قائلا: الحمد لله والشكر لله، فيما علق شقيقها قائلا: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك"، وكتب الفنان فادي خفاجي:" ألف حمدلله علي سلامتك " .

كما علقت الفنانة عايدة رياض قائلة: "حمدالله على سلامتك يا روح قلبي الحمدلله تعافيتي بالسلامة ربنا استجاب لدعائنا و دعوات الجمهور الجميل الذي كان يدعي لكِ".

فرحة الجمهور

فيما كتب أحد المتابعين: "حمد الله على السلامة يا ياسمينة، بينما كتب أخر: ونعم بالله ألف حمد لله علي سلامتك يا نجمة مصر والوطن العربي".

وكتبت أحدي المتابعات: "ألف ألف ألف حمد وشكر ليك يا رب حمد الله علي السلامة بحبك قد الدنيا، وعلق آخر ولكن بطريقة الفنان أحمد العوضي قائلا: "حمد الله على سلامتك يا "وحش الكون".

رسالة شكر

وكانت ياسمين قد كتبت منشورا بعد تعافيها، وهي أول رسالة لها بعد أزمتها الصحية تشرح فيها حالتها الصحية، وقالت: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا. الحمد لله أصبحت بخير وتعافيت الحمدلله، أرغب في طمئنتكم، رغم كل الصعب التي مررت بها في أزمتي الأخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم كان بيهون عليا كـل اللحظات المرة التي مررت بها".

وأضافت: "يكفي أن أخبركم بأنني رأيت الموت وكان قريبا جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم بجانبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وتخطيت المحنة علي خير الحمد لله".

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد تلقت العلاج في سويسرا عقب تعرضها لوعكة صحية بمصر أدت إلى دخولها في غيبوبة، ولحق بها زوجها أحمد العوضي عقب أيام بسبب تأخر إجراءاته الورقية.