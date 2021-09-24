واشنطن تندد بنية طالبان استئناف عقوبات بتر الأطراف

جدة - نرمين السيد - نددت واشنطن بتصريحات الملا نور الدين ترابى القيادى فى "طالبان" التى قال فيها إن الحركة التى عادت إلى السلطة فى أفغانستان، ستستأنف عقوبات الإعدام، وبتر الأطراف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تندد "بأشد العبارات" بتصريحات ترابى الذى سبق أن تولى وزارة العدل فى فترة الحكم السابقة للحركة. وردا على التصريحات التى أدلى بها ترابى لوكالة "أسوشيتد برس"، قال برايس إن تلك الأعمال "ستشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

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