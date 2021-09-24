الناتو يدعو إلى وقف التصعيد فى شمال كوسوفو

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، كتبت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو على "تويتر" أن حلف شمال الأطلسى يدعو إلى وقف التصعيد فورا فى شمال كوسوفو.

وأضافت: "نحث بلجراد وبريشتينا على حد سواء على ضبط النفس والامتناع عن الخطوات أحادية الجانب والعودة إلى الحوار".

وأشارت المتحدثة إلى أن "قوات كوسوفو" الدولية ستواصل تطبيق تفويضها لضمان الأمن والاستقرار وحرية التنقل للجميع فى المنطقة.

ويأتى ذلك على خلفية التصعيد الحاد الذى شهدته المناطق ذات الأغلبية الصربية فى شمال كوسوفو، إثر نشر حكومة بريشتينا وحدات من القوات الخاصة هناك.

وأفادت وسائل الإعلام بأن هذه القوات استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة صربية سلمية عند معبر حدودى.

كما أعلنت سلطات كوسوفو عن فرض قيود إضافية على دخول وسائل النقل من صربيا إلى أراضى الإقليم.

وحملت روسيا سلطات كوسوفو المسؤولية عن الوضع الحالى، محذرة من تداعيات خطيرة قد تتمخض عن هذا التصعيد وتعمّ منطقة البلقان بأكملها.