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عمر شويل - جدة الإقامة الخضراء سوف ترعى الظروف الاستثنائية للمقيمين بالأمارات، أعلن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية عن إطلاق دولة الأمارات نظام الإقامة الخضراء وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم إطلاقه، وبالتالي يتم تحديد 50 مشروع الوطني يعمل إلى تأسيس مرحلة من النمو الداخلي والخارجي للدولة والتي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي.

حيث أعلن عن الإقامة للمرة الأولى التي تكون فريدة من نوعها في المستوى الاتحادي للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، وبالتالي التعديلات الجديدة التي تمت في الأمارات التي تتعلق بالاقامات بالمنظومه تكون هي الأولى على مستوى العالم وتشمل مساو متكامل يتضمن الإقامة العادية وكذلك الخضراء وتشمل أيضا الإقامة الذهبية.

الإقامة الخضراء بالامارات

وبالتالي أكد أن هذه التأشيرات سوف تتناسب مع دولة الأمارات خلال المرحلة قبلها يتم تسجيل طفرة جديدة لمواد رجال الأعمال وأصحاب المواهب.

بالإضافة إلى أن هذه التحديثات لم تحدث من قبل فى خيارات الإقامة بالأمارات، وتعتبر هي الأولى على مستوى العالم كلهم يتم لكي تكون متناسبة مع الوضع الحالي والجديد في المنطقة بالإضافة إلى وجود إشكال جديدة من الاقامات التي تتناسب مع الجميع، والتي تشمل الإقامة والتوظيف قطاعات جديدة حيث تعمل الحكومة الاماراتية على متابعة بيئة الأعمال المتغير لها، كما أنها تهتم بمجموعات الظروف الإنسانية والاستثنائية لجميع المقيمين بدولة الأمارات لكي تسهل عليهم الإقامة داخل البلاد بالإضافة إلى أنه يقوي مكانه الدولة إنساني لمختلف المقيمين بين جميع دول العالم كله.

تعتبر الإقامة الخضراء هي من الأنظمة الجديدة التي تم إطلاقها في دولة الأمارات وفريدة من نوعها على مستوى العالم كله وسوف تتناسب مع الجميع وبالتالي تم تحقيق نظام الإقامة العادية والإقامة الخضراء وتشمل أيضا الإقامة الذهبية.