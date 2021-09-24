وزارة العدل استعلام برقم الهوية 1443

أعلنت وزارة العدل عن خدمة طلب الاستعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية الوطنية فقط وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، وأهمها موقع بوابة ناجز. استعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية وتتمثل أهمية الخدمة سواء للمحامين أو للمتهمين وأهلهم أنها تتيح تنفيذ الاستعلام السريع حيث توفر تفاصيل القضية وهي كالتالي: ( الحالة – التاريخ – موعد القضية(الساعة) – المكتب القضائي – التنفيذ). وأيضًا يمكنك التعرف على حالة القضية مع النيابة. وزارة العدل استعلام برقم الهوية وزارة العدل استعلام برقم الهوية يمكن القيام بالاستعلام عبر الموقع الخاص بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالي:

أولًا يتم الدخول إلى موقع وزارة العدل الرسمي. ثم اختر “الخدمات الإلكترونية”. بعدها انقر على “استعلامات قضية برقم الهوية”. ثم قم بتحديد نوع القضية. ستظهر صفحة خدمات الاستعلام. قم بملئ البيانات المطلوبة وهي: (نوع هويتك – رقم الهوية – تاريخ الميلاد بالميلادي والهجري – رمز التحقق). ثم اضغط “استعلام”. وبذلك سوف تظهر لك جميع تفاصيل قضيتك التي ترغب في معرفة تفاصيلاها في.

بعد أن تعرفنا على استعلام برقم الهوية سنتعرف على الاستعلام عن حالة قضية ولكن عبر بوابة ناجز وزارة العدل من خلال الخطوات التاليه: استعلام عن حالة قضية برقم الهوية وزارة العدل ناجز

أولًا يتم الولوج إلى موقع وزارة العدل ناجز. ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. ثم اختر “خدمات القضاء”. بعدها اختر رقم القضية التي تريد معرفة تفاصيلها. ويمكنك معرفة (موضوع الدعوى – الطلبات – الأسانيد – أطراف الإدعاء – الجلسات – طريقة الحضور).

وهذه الطريقة هي من أجل الاستعلام في وزارة العدل برقم القضية.

أتاحة وزارة العدل استعلام برقم الهوية فقط بشكل مباشر عن تفاصيل قضية في المملكة العربية السعودية، وجاءت خدمة الاستعلام من وزارة العدل السعودية ضمن الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها وتعتبر مهمة لأي قضية مثل استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية كل هذا بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والمعاملات الورقية.

وبذلك نكون قد تعرفنا في هذا المقال على استعلام وزارة العدل السعودية وتعرفنا أيضًا على الخدمات التي تقدمها الوزارة من أجل راحة المواطنين والوافدين داخل المملكة.