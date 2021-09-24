وزارة العدل استعلام برقم الهوية 1443

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وتتمثل أهمية الخدمة سواء للمحامين أو للمتهمين وأهلهم أنها تتيح تنفيذ الاستعلام السريع حيث توفر تفاصيل القضية وهي كالتالي: ( الحالة – التاريخ – موعد القضية(الساعة) – المكتب القضائي – التنفيذ).
وزارة العدل استعلام برقم الهوية
يمكن القيام بالاستعلام عبر الموقع الخاص بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالي:
- أولًا يتم الدخول إلى موقع وزارة العدل الرسمي.
- ثم اختر “الخدمات الإلكترونية”.
- بعدها انقر على “استعلامات قضية برقم الهوية”.
- ثم قم بتحديد نوع القضية.
- ستظهر صفحة خدمات الاستعلام.
- قم بملئ البيانات المطلوبة وهي: (نوع هويتك – رقم الهوية – تاريخ الميلاد بالميلادي والهجري – رمز التحقق).
- ثم اضغط “استعلام”.
وبذلك سوف تظهر لك جميع تفاصيل قضيتك التي ترغب في معرفة تفاصيلاها في.
- أولًا يتم الولوج إلى موقع وزارة العدل ناجز.
- ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
- ثم اختر “خدمات القضاء”.
- بعدها اختر رقم القضية التي تريد معرفة تفاصيلها.
ويمكنك معرفة (موضوع الدعوى – الطلبات – الأسانيد – أطراف الإدعاء – الجلسات – طريقة الحضور).
وبذلك نكون قد تعرفنا في هذا المقال على استعلام وزارة العدل السعودية وتعرفنا أيضًا على الخدمات التي تقدمها الوزارة من أجل راحة المواطنين والوافدين داخل المملكة.
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