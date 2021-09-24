قدم طلبك أونلاين وأمتلك سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد عروض تمويل السيارات المتاح لدي شركة التيسير ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا العرض فرصة تملك السيارة التي يرغب بها العميل ، وتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، كما توفر الشركة للعملاء فرصة التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعتبر شركة التيسير من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة ، والتي تقدم خدمات تمويلية متميزة تلبي احتياجات جميع العملاء بالمملكة.

تمويل مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر.

موافقة سريعة وفورية من شركة التيسير علي طلب الاستفادة من تمويل السيارات.

يمكن لطالب التمويل التقديم على الطلب أونلاين ، بدون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الشركة.

توفر الشركة للعملاء طرق دفع متعددة.

متطلبات بسيط وسهلة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات من شركة التيسير.

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من المنتج بدون تحويل الراتب.

تقدم الشركة الموافقة على التمويل خلال ساعات من التقدم بالطلب.

رخصة قيادة سارية المفعول خاصه بطالب التمويل.

تقديم الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو الإقامة للمواطن غير السعودي.

إرفاق الطلب بكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

العنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.

تقديم خطاب تعريف بالدخل الشهرى لطالب التمويل.

إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يلزم تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة ، والحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 65 سنة.

مدة الخدمة في الوظيفة يجب أن تكون لا تقل عن 3 أشهر.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية.

أهم مزايا تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل بدون كفيل للعملاء بالمملكةالمتطلبات الأساسية اللازمة لاستكمال الطلبالشروط العامة للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير في المملكة