دياب اللوح: خطاب محمود عباس بالأمم المتحدة يؤصّل الحقوق والثوابت الوطنية

وأوضح اللوح أن سفارة دولة فلسطين بمصر ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية والجالية الفلسطينية بجمهورية مصر العربية، وكافة الاتحادات والنقابات وفعاليات الوجود الفلسطينى فى جمهورية مصر العربية تقف خلف الرئيس محمود عباس فى مواقفه الوطنية الصلبة والعصية على التطويع، وتؤكد أن الصمود السياسى للقيادة الفلسطينية حطّم كل محاولات تذويب القضية الفلسطينية وتهميشها، وجعلها فى مقدمة أولويات قضايا المنطقة وضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته التاريخية والسياسية لإيجاد حل عادل لها.
وأكد اللوح أن الشعب الفلسطينى يسير خلف قيادته واثقًا من جدارتها على حمل الأمانة حتى الوصول بالشعب الفلسطينى المناضل إلى انتزاع حقوقه المشروعة وتحقيق أمانيه بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.
وأشار السفير دياب اللوح إلى أن خطاب الرئيس حمل رسائل مباشرة تؤكد على أولويات القيادة الفلسطينية بالوقوف إلى جانب الأسرى الأبطال حتى تبييض السجون وانتزاع الحرية، وأن القدس الشرقية هى العاصمة الوحيدة للدولة الفلسطينية، وأن لا بديل عن عودة اللاجئين الفلسطينيين والتى أقرتها قرارات الشرعية الدولية، ولن يتم القبول بأى حل لا يؤدى إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس، وأن القيادة الفلسطينية متمسكة بالثوابت التى سطرها تاريخ مشرف لشعب مناضل التحم مع قيادته فى نضاله وتطلعاته المشروعة نحو الحرية والاستقلال.
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