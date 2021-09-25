باريس تعلن مقتل جندى فرنسى خلال مواجهة عسكرية فى مالى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية-الحدث"، قالت الرئاسة الفرنسية إن الاشتباك وقع صباح الجمعة مع مجموعة مسلحة إرهابية.
وقُتل العريف ماكسيم بلاسكو من كتيبة الألب السابعة خلال معركة "ضد جماعة إرهابية مسلحة".
وكان بلاسكو قد تسلم فى يونيو وسامًا عسكريًا تقديرًا "لخدماته الاستثنائية"، على حد تعبير الرئاسة فى بيان صحافى.
وأكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى أعرب عن "تأثره العميق"، "عزم فرنسا على محاربة الإرهاب".
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