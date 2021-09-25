جدد الـ iphone أول بأول.. خطوات وشروط الاشتراك في برنامج ترقية الآيفون السنوي من زين 1443

يهتم كثير من مستخدمي iphone بتحديث هواتفهم وترقيتها إلى أحدث النسخ، فيما يمكن الاشتراك في برنامج ترقية الآيفون السنوي من شركة زين للاتصالات في المملكة العربية السعودية، مقابل دفع رسوم بقيمة 25 ريالا سعوديًّا كل شهر، فيما يجب عمل نسخة احيتاطية للهاتف قبل الإقبال على خطوة التحديث، حتى لا نفقد أي من البيانات المهمة المخزنة، ويأتي ذلك لتحقيق أفضل كفاءة لهواتف أبل، ويُغطي هذا البرنامج أجهزة آيفون 11، وآيفون 11 برو ، وآيفون 11 برو ماكس بجميع المقاسات والألوان مع باقات الأجهزة المفوترة، ولا يمكن ترقية أي الجهاز لم يجتز قائمة المعايير والأهلية، لكن من الممكن إرجاعه بعد إصلاحه في الحالة التي تسمح للإرجاع ليكون مؤهلًا.

خطوات الاشتراك في برنامج ترقية الآيفون السنوي

ومن الممكن الاشتراك في برنامج ترقية الآيفون السنوي عبر شركة zain للاتصالات، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الاشتراك في إحدى باقات زين المفوترة.

لا بُد من الاشتراك في باقة مع آيفون 11 أو آيفون 11 برو أو آيفون 11 برو ماكس.

توقيع عقد لمدة 24 شهرًا.

الذهاب إلى أقرب فرع لشركة زين.

التأكد من أنّ الهاتف يعمل بشكلٍ جيد.

التأكد من معرفة رموز الدخول أو الأقفال الخاصة بالهاتف وإلغاء جميع خصائص القفل التلقائي.

إجراء نسخة احتياطية لكل البيانات الموجودة على الهاتف قبل إحضاره للفرع.

الكشف على الجهاز للتأكد من أنه يعمل بشكل جيد.

استبدال الهاتف القديم بآيفون مُطوّر وتجديد العقد لمدة 24 شهرًا.

شروط الاشتراك في برنامج تحديث iphone من زين

وحددت شركة زين عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر قبل الاشتراك في برنامج تحديث iphone، وهي كالتالي:

يجب الاشتراك في إحدى باقات زين المفوترة (299 أو 399 أو 499).

والاشتراك في برنامج الترقية الخاص بآيفون لمدة 12 شهرًا.

ولا بد من أن يكون الجهاز مقبول من موظف المبيعات للقيام بعملية الاستبدال.

لا يمكن استرجاع الاشتراكات الشهرية.

الاشتراك مع جهاز آيفون 11 أو آيفون 11 برو أو آيفون 11 برو ماكس.

مميزات الاشتراك في برنامج تجديد الآيفون من زين

ويشمل الاشتراك في برنامج تجديد الآيفون من شركة زين للاتصالات في المملكة، على عدد من المميزات، منها: